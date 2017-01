1 minuto in Borsa 23 gennaio 2017

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Generali, Mediobanca e Fiat. Le peggiori performance, invece, si registrano su Unicredit, in calo del 2,42%.

Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.212,98 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in forte accelerazione gli ordinativi ed il fatturato dell’industria spagnola, mentre migliorano più del previsto le condizioni economiche in Giappone. Domani pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e il dato sulla vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.048,50 punti.