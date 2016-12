1 minuto in Borsa 23 dicembre 2016

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che viene presa d’assalto dagli acquisti, molto più dei principali listini europei.

Tra i best performers di Milano, si distinguono A2A, Telecom Italia e Fiat. Le peggiori performance, invece, si registrano su CNH Industrial, in calo dello 0,96%.

In discesa lo spread, con il BTP decennale che riporta un rendimento dell’1,81%.

Tra le grandezze macroeconomiche rilevanti, la fiducia dei consumatori tedeschi migliora leggermente, mentre l’economia britannica accelera nel terzo trimestre, confermando l’espansione prevista in precedenza. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla fiducia dei consumatori e il dato sulla vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.942,25 punti.