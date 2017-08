1 minuto in Borsa 23 agosto 2017 – [video ]

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+1,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -1,77%.

Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea, raggiunge 55,8 punti il PMI composito. Sempre in Unione Europea, raggiunge 57,4 punti il PMI manifatturiero.

Un cenno ai dati macro più prossimi. Questo pomeriggio verrà distribuito il PMI servizi degli Stati Uniti. Sempre questo pomeriggio, ancora negli Stati Uniti sarà annunciato il PMI manifatturiero.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 2.446 punti.