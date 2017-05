1 minuto in Borsa 22 maggio 2017

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Intesa Sanpaolo, con un progresso del 2,90%. Calo deciso per Generali, in perdita del 3,77%.

Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.256,1 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, si riduce il surplus della bilancia commerciale del Giappone, a causa di un aumento delle importazioni, mentre sale il prezzo delle abitazioni nel Regno Unito. Domani pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e l’indice sulla vendita di case nuove dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.657 punti.