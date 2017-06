1 minuto in Borsa 22 giugno 2017

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Italgas, Fiat Chrysler e BPER Banca. Le peggiori performance, invece, si registrano su STM, in calo del 3,28%.

L’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1163.

Tra i dati macroeconomici più importanti, si conferma solido a giugno il sentiment delle imprese manifatturiere francesi, mentre migliora molto, più del previsto, la bilancia commerciale Svizzera. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione dagli USA e la fiducia dei consumatori dell’Eurozona.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.792,25 punti.