1 minuto in Borsa 22 agosto 2017

(Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, mentre Eurolandia cresce con moderazione.

In buona evidenza a Milano il comparto Immobiliare (+0,99%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto Chimico (-1,64%).

Lo Spread peggiora, toccando i 169 punti, con un aumento di 6 punti rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,09%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, l’Indice ZEW si attesta su 10 punti. Tra i principali indicatori in arrivo, in Giappone domani verrà distribuito il PMI manifatturiero. In Unione Europea sempre domani verrà distribuito il PMI composito. Ancora domani verrà distribuito il PMI manifatturiero ancora dell’Unione Europea.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.430,8 punti.