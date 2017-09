1 minuto in Borsa 21 settembre 2017

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

In luce sul listino milanese il comparto Banche (+1,84%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Materie prime, che riporta una flessione di -1,73%.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,25.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, sono previsti questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, del Leading indicator, del PhillyFed e dell’ Indice FHFA dei Prezzi delle Case.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 5.974,5 punti.