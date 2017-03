1 minuto in Borsa 21 marzo 2017

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Banche, Finanziario e Petrolifero. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti immobiliare e Tecnologico.

Lo spread migliora, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,30%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, prezzi in accelerazione nel Regno Unito a febbraio, in sintonia con il mercato immobiliare che continua a mostrare un fortissimo aumento dei prezzi delle abitazioni. Domani pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e la vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.436,50 punti.