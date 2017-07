1 minuto in Borsa 21 luglio 2017

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. In rosso il comparto bancario.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si è mossa in territorio positivo Snam, che mostra un incremento dello 0,76%. I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER.

Scende di poco lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,07%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti, aumenta a maggio il deficit della bilancia commerciale in Spagna, mentre il fabbisogno del settore pubblico scende meno del previsto nel Regno Unito. Nel pomeriggio sono attesi l’indice sulla crescita futura dagli USA e le vendite al dettaglio dal Canada.



Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.915,25 punti.