1 minuto in Borsa 21 dicembre 2016

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Penalizzato il comparto Utility.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica Mediaset che evidenzia un bel vantaggio dell’1,58%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS.

Lieve aumento del petrolio che sale a 53,58 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, la busta paga degli italiani registra una lieve crescita nel mese di novembre ma solo nel settore privato, mentre allunga il passo l’economia giapponese. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e il dato sulla vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sotto la parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 4.953,75 punti.