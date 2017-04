1 minuto in Borsa 21 aprile 2017

(Teleborsa) – Seduta stabile per le borse del Vecchio Continente, che scambiano sulla la parità. Negativa Parigi

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Saipem, in progresso del 2,98%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo.

Sulla parità lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,23%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, dopo la frenata di inizio anno, tornano a volare gli ordini ed il fatturato dell’industria italiana, mentre è in accelerazione la crescita economica dell’Eurozona. Nel pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e il dato sulla vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.451 punti.