1 minuto in Borsa 21 agosto 2017 [video]

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+3,46%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -1,18%.

Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,33%.

Un cenno ai dati macro più prossimi. Domani, in Germania sarà annunciato l’Indice ZEW. I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero del Giappone, che sarà diffuso mercoledì prossimo. Sempre mercoledì prossimo verrà distribuito il PMI composito dell’Unione Europea. Ancora mercoledì prossimo, sempre in Unione Europea sarà annunciato il PMI manifatturiero.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.424 punti.