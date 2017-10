1 minuto in Borsa 20 ottobre 2017

(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+2,15%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -0,94%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a 160 punti, con un calo di 3 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,05%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende lunedì dalla Spagna la diffusione del Fatturato industria e degli Ordini dell’Industria.

Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa di Vendita case esistenti.

Lunedì, in Unione Europea, sarà pubblicata la Fiducia consumatori.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.110,75 punti.