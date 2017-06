1 minuto in Borsa 20 giugno 2017

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Chimico, Beni personali e casalinghi e Media. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Materie prime e Siderurgico.

Sui livelli precedenti lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,93%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, brusco rallentamento dei prezzi alla produzione in Germania nel mese di maggio, mentre scende ancora il surplus delle partite correnti dell’Eurozona. Domani pomeriggio sono attesi le scorte di petrolio e la vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5778 punti.