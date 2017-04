1 minuto in Borsa 20 aprile 2017

(Teleborsa) – Seduta stabile per le borse del Vecchio Continente, che scambiano sotto la parità. Positive Parigi e Madrid.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Vendite al dettaglio, Sanitario e Banche. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Siderurgico, Beni e servizi per l’industria e Utility.

L’Euro/Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, forte rimbalzo del mercato delle costruzioni nella Zona Euro, mentre i prezzi alla produzione in Germania si confermano ai massimi degli ultimi sei anni. Nel pomeriggio sono attesi l’indice sull’attività economica aggregata dagli USA e la fiducia dei consumatori dell’Eurozona.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.415,75 punti.