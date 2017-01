1 minuto in Borsa 2 gennaio 2017

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. Chiusa Londra, così come Wall Street.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM, Saipem e UBI Banca. Si muove appena sotto la parità STM, in flessione dello 0,19%.

In discesa lo spread, con il BTP decennale che riporta un rendimento dell’1,71%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’Eurozona dà ancora confortanti segnali di ripresa dell’attività economica, che resta in espansione, in sintonia con la manifattura italiana, in crescita nel mese di dicembre. Domani pomeriggio sono attesi l’indice manifatturiero e il dato sugli investimenti immobiliari dagli USA.