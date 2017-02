1 minuto in Borsa 2 febbraio 2017

(Teleborsa) – Giornata sfavillante per Piazza Affari, che viene presa d’assalto dagli acquisti, mentre i listini europei rimangono a guardare sui valori precedenti.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Tecnologico, Assicurativi e Vendite al dettaglio. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto immobiliare, che riporta una flessione dello 0,97%.

L’Euro/Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,43%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, migliora la dinamica dei prezzi alla produzione nella Zona Euro, mentre cresce, seppure di poco, la fiducia dei consumatori giapponesi nel mese di gennaio. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e la produttività del lavoro dagli USA.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.132 punti.