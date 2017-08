1 minuto in Borsa 2 agosto 2017

(Teleborsa) – Seduta invariata per Milano e Parigi, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Generali Assicurazioni, STM e Mediobanca. I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, in calo del 2,42%.

L’oro continua gli scambi a 1.266,89 dollari l’oncia, con un ribasso dello 0,15%.



Tra i dati macroeconomici più importanti, rallentano i prezzi alla produzione nella Zona Euro a giugno, mentre ritornano i segnali di ottimismo sul sentiment dei consumatori giapponesi. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e la variazione degli occupati nel settore privato dagli USA.



Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, mentre il derivato sui titoli tecnologici USA scambia in rialzo a 5.932,75 punti.