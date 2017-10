1 minuto in Borsa 19 ottobre 2017

(Teleborsa) – Seduta nera per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

A Piazza Affari non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Automotive (-3,14%).

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Regno Unito annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,8%.

In Cina, pubblicato il PIL con valore pari a 6,8%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PhillyFed.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.079,25 punti.