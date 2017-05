1 minuto in Borsa 19 maggio 2017

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta CNH Industrial che segna un importante progresso del 4,56%. Scivola Ferrari, in calo dell’1,91%.

Scende lo spread, con il BTP decennale che riporta un rendimento del 2,11%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, i prezzi alla produzione in Germania si confermano ai massimi degli ultimi sei anni, mentre scende il surplus delle partite correnti dell’Eurozona a marzo. Nel pomeriggio sono attesi la fiducia dei consumatori europei e l’indice sull’attività economica dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.644,50 punti.