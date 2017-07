1 minuto in Borsa 19 luglio 2017

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori precedenti, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STM, Ferrari, e Terna. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, in calo dell’1,51%.

Lieve aumento per il petrolio, che mostra un rialzo dello 0,34%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’edilizia italiana è in forte ripresa nel mese di maggio, mentre è stabile l’indice Tankan, che misura il sentiment delle imprese manifatturiere verso l’economia. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e il dato sull’apertura dei cantieri dagli USA.



Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.704,75 punti.