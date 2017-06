1 minuto in Borsa 19 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta positiva per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro invece la piazza di Milano, che scambia sui livelli precedenti.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Prysmian, Luxottica e Campari. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Poste Italiane, in perdita del 5,40%.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli precedenti, a quota 1.251,26 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in Italia l’edilizia è in forte calo ad aprile, mentre la bilancia commerciale in Giappone mostra il segno meno a sorpresa. Mercoledì pomeriggio sono attesi le scorte di petrolio e la vendita di case esistenti dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.704,75 punti.