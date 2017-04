1 minuto in Borsa 19 aprile 2017

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit, Intesa Sanpaolo e UBI Banca. I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, in calo dell’1,66%.

Il petrolio continua gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,25%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, confermata in frenata l’inflazione dell’Eurozona, mentre chiude in forte surplus la bilancia commerciale della Zona Euro nei confronti del resto del mondo. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e la produzione di benzina dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.405 punti.