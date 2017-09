1 minuto in Borsa 18 settembre 2017

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+2,88%). I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI, che continua la seduta con -2,03%.

Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Unione Europea, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 1,5%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice ZEW, e dall’Unione Europea quella della Produzione costruzioni.

Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice NAHB, previsto questo pomeriggio.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 5.963,25 punti.