1 minuto in Borsa 18 ottobre 2017

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+2,83%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Yoox, che ottiene -2,53%.

Seduta in lieve rialzo per il petrolio , che avanza a 52,1 dollari per barile.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani dal Regno Unito l’annuncio delle Vendite al Dettaglio su base sia annuale che mensile.

I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio.

Lunedì i mercati sono in attesa del Fatturato industria della Spagna.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.129 punti.