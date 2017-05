1 minuto in Borsa 18 maggio 2017

(Teleborsa) – Seduta nera per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Telecomunicazioni, Automotive e Tecnologico.

Prevale la cautela sull’Euro/Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, recupera il settore edile italiano, mentre sono in ripresa i consumi nel Regno Unito nel mese di aprile, con un’accelerazione oltre le previsioni degli economisti. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e l’indice manifatturiero dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.561,25 punti.