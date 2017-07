1 minuto in Borsa 18 luglio 2017

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee e per la borsa di Milano che non riesce a schivare le vendite.

Telecomunicazioni, Sanitario e Utility in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Viaggi e intrattenimento, Vendite al dettaglio e Servizi di consumo.

Migliora lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,18%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, peggiorano oltre il previsto le aspettative di crescita dell’economia tedesca, mentre frena inaspettatamente l’inflazione nel Regno Unito a giugno, pur restando sopra il target BOE. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla fiducia dei costruttori e i prezzi import/export dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sotto la parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.854,25 punti.