1 minuto in Borsa 18 aprile 2017

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Buona la performance a Milano del comparto Chimico, che sale dell’1,41%. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Materie prime, Siderurgico e Tecnologico.

Retrocede di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni che si attesta al 2,25%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, il prezzo delle abitazioni in Cina resta elevato, mostrando a marzo una crescita annuale dell’11,3%. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla produzione industriale e l’apertura di nuovi cantieri dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.381,75 punti.