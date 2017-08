1 minuto in Borsa 18 agosto 2017

(Teleborsa) – Sono deboli i valori per Piazza Affari, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei.

Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+1,39%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 160 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende dagli Stati Uniti la diffusione dell’Indice della Fiducia dei Consumatori, previsto questo pomeriggio. Martedì prossimo verrà distribuito l’Indice ZEW della Germania. Sono previsti mercoledì prossimo dal Giappone l’annuncio del PMI manifatturiero e dall’Unione Europea la diffusione del PMI composito.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.429,8 punti.