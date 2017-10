1 minuto in Borsa 17 ottobre 2017

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa.

Apprezzabile rialzo (+0,46%) a Milano per il comparto Tecnologico.

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Vendite al dettaglio (-1,69%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 165 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,01%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio la diffusione dei Prezzi import dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il dato sulla Produzione industriale, oltre all’Indice NAHB ed ai Prezzi export.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.118,5 punti.