1 minuto in Borsa 17 marzo 2017

(Teleborsa) – Seduta positiva per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro invece la piazza di Milano che è negativa.

Bilancio positivo per Telecom Italia , che vanta un progresso dell’1,87%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, in calo di quasi tre punti.

In lieve rialzo lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,35%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, chiude in rosso la bilancia commerciale della Zona Euro nei confronti del resto del mondo, mentre il 2017 si apre con una nuova frenata del mercato delle costruzioni. Nel pomeriggio sono attesi la produzione industriale e l’indice sull’attività economica dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.416,50 punti.