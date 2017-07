1 minuto in Borsa 17 luglio 2017

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori precedenti, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Yoox, Prysmian e Saipem. I più forti ribassi, invece, si verificano su A2A, in calo dell’1,02%.

L’oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,13%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, frena come previsto la crescita dell’inflazione dell’Eurozona che si allontana dal target indicato dalla BCE, mentre cresce ben oltre le attese l’attività economica cinese. Domani pomeriggio sono attesi il dato sulla fiducia dei costruttori e i prezzi import/export dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sotto la parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.852,75 punti.