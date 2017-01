1 minuto in Borsa 17 gennaio 2017

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la Borsa di Milano riesce a schivare le vendite.

In buona evidenza a Milano i comparti Petrolifero, Sanitario e Bancario. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti Media, Telecomunicazioni e Servizi di consumo.

Sui livelli della vigilia lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,85%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, migliorano le aspettative di crescita dell’economia tedesca, mentre aumenta in Italia il surplus commerciale a 4,2 miliardi di euro, nel mese di novembre. Domani pomeriggio sono attesi l’inflazione e la produzione industriale dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.036,75 punti.