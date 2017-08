1 minuto in Borsa 17 agosto 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.

Si distingue a Piazza Affari il settore Sanitario (+0,92%). Nella parte bassa della classifica sensibili ribassi si manifestano nel comparto Chimico (-1,63%).

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,62%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato l’Indice dei Prezzi al Consumo dell’Unione Europea, pari a 1,3% e annunciato il dato sulle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,3%. Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio del dato di PhillyFed.

I mercati sono in attesa del dato sulla Produzione industriale ancora degli Stati Uniti, che sarà diffuso sempre questo pomeriggio.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.464 punti.