1 minuto in Borsa 16 marzo 2017

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. Luxottica è negativa.

Buona la performance a Milano dei comparti Materie prime, Siderurgico e Petrolifero, che avanzano di oltre il 2%. Si muove sulla parità il comparto immobiliare.

L’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma a quota 1,0724.

Tra i dati macroeconomici più importanti, confermata in accelerazione l’inflazione dell’Eurozona, che si attesta sul target fissato dalla BCE, mentre risale la disoccupazione a febbraio in Australia. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e il dato sull’apertura di nuovi cantieri dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.431 punti.