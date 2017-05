1 minuto in Borsa 16 maggio 2017

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Buona invece la performance di Londra e Milano.

Chimico, Utility e Assicurativo in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori settori di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Automotive e Tecnologico.

Scende lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,22%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’economia dell’Eurozona cresce come previsto nel primo trimestre, mentre chiude in surplus la bilancia commerciale europea nei confronti del resto del mondo. Nel pomeriggio sono attesi la produzione industriale e il dato sulle costruzioni di nuove abitazioni dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.704,75 punti.