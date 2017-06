1 minuto in Borsa 16 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta positiva per i mercati del Vecchio Continente, meglio della borsa di Milano, che si muove rialzo.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri CNH Industrial che guadagna il 3,23%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Yoox.

In deciso calo lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,98%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’inflazione della Zona Euro ha rallentato in linea con le attese, mentre la bilancia commerciale in Italia ha visto ridursi il surplus. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla costruzione di nuove abitazioni e la fiducia dei consumatori dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in lieve rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.713 punti.