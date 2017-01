1 minuto in Borsa 16 gennaio 2017

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri listini continentali.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Luxottica, Ferragamo e Campari. Le peggiori performance, invece, si registrano su Exor, in caduta di oltre 4 punti.

Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.203,3 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici più importanti, inflazione stabile in Italia nel mese di dicembre, mentre si amplia il surplus della bilancia commerciale della Zona Euro nei confronti del resto del mondo. Mercoledì pomeriggio sono attesi l’inflazione e la produzione industriale dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.053,75 punti.