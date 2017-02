1 minuto in Borsa 16 febbraio 2017

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. In caduta BPER sul listino milanese.

In buona evidenza a Milano i comparti immobiliare, Tecnologico e Viaggi e intrattenimento. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Banche, Finanziario e Telecomunicazioni.

Leggera crescita dell’Euro/Dollaro USA, che sale a quota 1,0634.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, risultati decisamente positivi quelli diffusi stamane dall’Istat sul commercio con l’estero, mentre il tasso di disoccupazione della Francia è in calo, ma non troppo. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e il dato sull’apertura dei cantieri dagli USA.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.307,50 punti.