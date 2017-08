1 minuto in Borsa 16 agosto 2017

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Atlantia (+3,94%).

Lieve aumento per il petrolio, che mostra un rialzo dello 0,32%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti il PIL, in Unione Europea, raggiunge 2,2% su base annua mentre registra un incremento dello 0,6% su trimestre. Un cenno ai dati macro più prossimi. Negli Stati Uniti questo pomeriggio verrà distribuito il dato sulle Scorte di petrolio. Domani, in Francia sarà annunciato il Tasso di Disoccupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.468,8 punti.