1 minuto in Borsa 15 settembre 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Ferrari, che registra un rialzo dell’1,48%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Yoox, che prosegue le contrattazioni a -1,94%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 162 punti, mostrando un piccolo calo di 2 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,06%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio la diffusione delle Scorte industria dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il dato sulle Vendite al Dettaglio, oltre alla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan ed all’Empire State Index.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 5.957,75 punti.