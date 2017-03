1 minuto in Borsa 15 marzo 2017

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della moderata performance degli euro listini.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione brilla Prysmian, con un incremento del 2,09%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo.

Sessione euforica per il greggio, con il petrolio che mostra un balzo del 2,05%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, le vendite al dettaglio in Italia riprendono vigore a gennaio, mentre l’inflazione è rivista al rialzo nel mese di febbraio, in linea con il resto d’Europa. Nel pomeriggio sono attesi le vendite al dettaglio e l’inflazione dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.391,50 punti.