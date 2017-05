1 minuto in Borsa 15 maggio 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della cautela la seduta finanziaria delle borse europee, inclusa Piazza Affari.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Atlantia, Tenaris e BPER. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unipol, in calo dell’1,23%.

L’oro prosegue gli scambi invariato, negoziando a 1.230,77 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’inflazione italiana mostra segnali di vigore, mentre arrivano segnali di rallentamento per la Cina, dove, ad aprile, la produzione industriale cresce meno del previsto. Nel pomeriggio sono attesi il dato sulla fiducia dei costruttori e l’indice manifatturiero dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.688,25 punti.