1 minuto in Borsa 15 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori Chimico, Immobiliare e Alimentare. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Tecnologico, Telecomunicazioni e Vendite al dettaglio.

Sessione debole per l’Euro/Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,41%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, chiude in surplus la bilancia commerciale della Zona Euro nei confronti del resto del mondo ad aprile, mentre è confermata in rallentamento l’inflazione in Italia. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e la produzione industriale dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.659,50 punti.