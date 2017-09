1 minuto in Borsa 14 settembre 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.

Settore Automotive (+1,33%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore Utility (-0,63%).

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base mensile, pari a 0,3%. Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 1,2%.

Un cenno ai dati macro più prossimi. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 5.996 punti.