1 minuto in Borsa 14 luglio 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su di giri Yoox, che guadagna oltre due punti. Sottotono Exor che mostra una limatura dello 0,88%.

Lo spread fa un piccolo passo indietro, con il rendimento del BTP a 10 anni che si attesta al 2,26%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, prosegue la crescita della bilancia commerciale dell’Eurozona nel mese di maggio, mentre l’inflazione in Italia si conferma in lieve calo per il secondo mese consecutivo. Nel pomeriggio sono attesi la produzione industriale e le vendite al dettaglio dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sotto la parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.795,50 punti.