1 minuto in Borsa 14 giugno 2017

(Teleborsa) – Lieve aumento per Piazza Affari, al pari delle principali Borse Europee. Francoforte è in pole position.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Italgas, Prysmian e Luxottica. I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, in calo dell’1,50%.

Seduta negativa per il petrolio, che scambia con una perdita dell’1,03%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, è stabile il tasso di disoccupazione nel Regno Unito ad aprile, mentre la produzione industriale dell’Eurozona è in ripresa, in linea con le attese degli analisti. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le vendite al dettaglio dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.763,75 punti.