1 minuto in Borsa 14 febbraio 2017

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Buona invece la performance di Piazza Affari.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti Assicurativi, Automotive e Servizi per la finanza. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti immobiliare e Telecomunicazioni.

Lieve miglioramento dello spread, con il rendimento del BTP a 10 anni che si attesta al 2,19%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’economia della Zona Euro cresce meno del previsto nel quarto trimestre del 2016 e delude le attese, mentre peggiorano le aspettative di crescita dell’economia tedesca. Domani pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le vendite al dettaglio dagli USA.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.257,75 punti.