1 minuto in Borsa 14 agosto 2017

(Teleborsa) – AVVISO – Oggi, 14 agosto 2017, malgrado la dicitura la rubrica esce in versione solo testuale, ma offre ugualmente la stessa rapida ed accurata fotografia della giornata.

Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Fiat Chrysler, che mostra un fortissimo incremento del 5,09%.

L’Oro è in calo (-0,84%) e si attesta su 1.279,2 dollari l’oncia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati la Produzione industriale in Unione Europea, pari a -0,6%, e il PIL in Giappone, dove si attesta su 1%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Domani si attende dal Giappone l’annuncio sulla Produzione industriale e dalla Germania la diffusione del PIL.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 2.453,5 punti.

I dati si riferiscono alle ore 13:27.