1 minuto in Borsa 13 luglio 2017

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista Piazza Affari.

Telecomunicazioni, immobiliare e Assicurativi in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Alimentare e Siderurgico.

L’Euro/Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’inflazione in Germania si conferma in lieve rialzo a giugno, pur non raggiungendo il target fissato dalla BCE, mentre rimane stabile l’inflazione a giugno in Francia. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e i prezzi alla produzione dagli USA.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.802,25 punti.